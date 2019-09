Casillas e a recuperação: "Vou começar a exigir algo mais ao coração"

Adriano Rocha Hoje às 01:35 Facebook

Twitter

Partilhar

O guarda-redes Iker Casillas, do F. C. Porto, esteve na noite deste domingo à conversa com adeptos no Twitter. Falou de João Félix e do problema cardíaco, revelando que vai entrar numa nova fase de recuperação. "Vou começar a exigir algo mais do meu coração. Pouco a pouco, pois não há pressa nenhuma. Só tenho de recuperar sensações", contou.

Quanto ao futuro, o guarda-redes admitiu que gostaria de "seguir ligado ao futebol". "Para isso, tens de preparar-te, não podes viver do que fizeste no passado", salientou Casillas, que, recorde-se, foi convidado por Pinto da Costa para ficar ligado ao F. C. Porto caso termine a carreira devido ao problema no coração.

Casillas voltou a elogiar a forma como foi recebido no Porto, clube e cidade - "Deram-me a tranquilidade que procurava", disse, qualificando como "The Best" os adeptos do F. C. Porto - e comentou a chegada de João Félix ao futebol espanhol. "É um jogador com grande futuro, que tem muito talento. Vão exigir-lhe sempre o máximo, até porque a responsabilidade e a exigência vem com o dinheiro que pagaram por ele. Tem de saber que chegou a um clube que quer ganhar títulos e muita gente pode vê-lo como o substituto de Griezmann", adiantou.

Sobre um possível regresso ao Real Madrid, o guarda-redes foi evasivo, limitando-se a salientar que se sente "muito orgulhoso por ter vestido essa camisola [Real Madrid] durante 25 anos".