Casillas e mais 21 jogadores no arranque da época

O guarda-redes espanhol, que sofreu um enfarte a 1 de maio, esteve no Olival no primeiro dia da temporada dos dragões. Início marcado por muitas ausências.

Iker Casillas foi um dos 22 futebolistas que se apresentaram esta segunda-feira no início da preparação do F. C. Porto para a época 2019/20. Depois do enfarte agudo do miocárdio, a 1 de maio, o guarda-redes espanhol admitiu que a continuidade da carreira de futebolista era uma incógnita, mas hoje apresentou-se.

Neste primeiro dia, o treinador Sérgio Conceição não pôde contar com vários jogadores que deverão integrar o plantel dos dragões, entre os quais o único jogador contratado neste defeso, o defesa Saravia, proveniente do Racing Avellaneda.

O maliano Marega e o congolês Mbemba, que estão a disputar CAN2019, o venezuelano Osorio, cuja seleção foi eliminada na sexta-feira da Copa América, e Danilo, que ajudou Portugal a conquistar a primeira edição da Liga das Nações, foram alguns ausentes no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia.

Pelo contrário, Sérgio Oliveira, que está de regresso ao clube portuense após ter sido emprestado aos gregos do PAOK, esteve presente, tal como os jovens Diogo Costa, Tomás Esteves, Diogo Queirós, Romário Baró e Fábio Silva, campeões europeus de sub-19 na época passada.