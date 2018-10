Casillas e o encontro inesperado com uma gaivota na Ribeira do Porto

JN Hoje às 17:53 Facebook

Através da sua conta de Instagram, Iker Casillas partilhou uma fotografia de uma gaivota a atacar-lhe o "almoço". A imagem está a ser amplamente partilhada pelos seguidores do jogador espanhol do F.C. Porto.

Durante o almoço desta terça-feira, Iker Casillas teve um encontro inesperado... com uma gaivota. O guarda-redes do F. C. Porto partilhou uma fotografia na sua conta de Instagram onde se pode ver a gaivota a atacar o seu prato.

Pelo caminho, a "famosa gaivota" ainda partiu um copo. "Alguém terá de pagar o copo... e não vou ser eu!", escreveu o guarda-redes espanhol.