A recuperar de um enfarte no miocárdio, Iker Casillas fez questão de estar presente no Jamor para apoiar o F. C. Porto. Quando Soares inaugurou o marcador, o avançado brasileiro, Sérgio Conceição e restante plantel dedicaram o golo ao guarda-redes. E o espanhol não conteve as lágrimas.

Veja o momento:

Soares inaugurou o marcador frente ao Sporting, no Jamor, aos 41 minutos. O avançado brasileiro e Sérgio Conceição fizeram questão de pegar na camisola de Casillas e dedicar o golo ao espanhol.

Veja o golo: