Casillas: "Espero acabar a carreira aqui"

Iker Casillas não sabe até que idade vai jogar, mas tem a certeza que é a defender a baliza do F. C. Porto que pretende terminar a longa e titulada carreira.

Iker Casillas assegurou no relvado do Estádio do Dragão que pretender terminar a carreira a defender a baliza do F. C. Porto. O guarda-redes, de 37 anos, agradece a confiança que sempre teve de Pinto da Costa e do clube no qual decidiu ingressar em 2015, aquando da saída do Real Madrid.

"Não é fácil apostar em alguém com quase 38 anos, mas sempre tive a confiança de todos aqui. Agradeço e espero acabar aqui a minha carreira", afirmou o guardião espanhol, que, no entanto, não sabe quando vai guardar definitivamente as luvas.

"Jogar para lá dos 40? Não creio, é difícil e nesta posição o melhor é ver época a época. Há dois anos também pensava que chegar aos 38 seria o meu último momento como futebolista e agora estou aqui a renovar por mais dois anos. Os guarda-redes que se cuidam podem chegar mais longe que os jogadores, mas o compromisso que tenho com o presidente, clube e cidade é estar sempre a 100 por cento para ajudar o F. C. Porto a conseguir grandes títulos", sublinhou, revelando sentir-se "muito feliz e encantado" por continuar nos dragões após um acordo "muito fácil" de ser alcançado.

A um jogo de atingir as 150 partidas pelos azuis e brancos, Casillas recorda a vitória sobre o Benfica na temporada passada, no Estádio da Luz, como uma das melhores memórias até ao momento. "Tenho grandes recordações, como a vitória em Lisboa no minuto 90 que nos aproximou do título de campeão nacional. Foi o jogo que mais gostei pela forma como aconteceu", disse.

No final da época transata, o guardião espanhol teve a possibilidade de celebrar pela primeira vez a conquista do título nos Aliados. Este ano quer lá voltar, mas aponta como objetivo do F. C. Porto todas as competições em que ainda está inserido: Liga dos Campeões, campeonato e Taça de Portugal.

"A nossa ideia é competir pelos três títulos que faltam. Infelizmente não conseguimos ganhar a Taça da Liga, que perdemos nos penáltis. Na Champions todos partem igual e tudo pode acontecer. Vamos para a eliminatória com o Liverpool com a ideia de passar. É essa a nossa mentalidade. Temos grande respeito pelo Liverpool, por todas as equipas que estão na Liga dos Campeões, mas penso que os outros também têm muito respeito pelo F. C. Porto", analisou, lembrando, todavia, que "o mais importante é o campeonato".