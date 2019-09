Casillas: ""Espero voltar a jogar, mas não vou arriscar"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:10 Facebook

Casillas está, esta terça-feira, em Espanha na apresentação de um novo projeto e os adeptos presentes tiveram oportunidade de fazer perguntas ao espanhol. O futuro nos relvados foi o tema dominante.

"Até março continuarei a fazer testes e juntamente com o médico decidiremos se continuo ou não a jogar. Em primeiro lugar está a saúde, não há que correr riscos. Serei eu a escolher o momento da retirada se ela tiver que ser acontecer. Por agora tranquilidade", começou por dizer, não escondendo o desejo de voltar ais relvados: "Espero voltar a jogar, mas não vou arriscar. Se tiver que me retirar, vou assumi-lo e anunciá-lo-ei sem qualquer problema", disse Casillas.

A 1 de maio, o guarda-redes sentiu-se mal durante um treino no Olival, tendo sofrido um enfarte agudo do miocárdio. Iker Casillas, de 38 anos, está no F. C. Porto desde o início de 2015/16, tendo conquistado o campeonato nacional. É campeão do Mundo de seleções em 2010 e da Europa em 2008 e 2012, além de ter inúmeros títulos espanhóis e internacionais, conquistados ao serviço do Real Madrid. Atualmente, O espanhol faz parte do staff diretivo dos dragões.