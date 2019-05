Casillas evolui favoravelmente. Guarda-redes da equipa B no treino portista

João Faria Hoje às 15:19 Facebook

Iker Casillas mantém o quadro de recuperação, na sequência do enfarte de miocárdio que sofreu, divulgou, nesta quinta-feira, o F. C. Porto. Perante a baixa do guarda-redes, responsáveis portistas chamaram ao treino Mouhamed Mbaye, guardião da equipa B.

"O guarda-redes espanhol continua internado, a evoluir favoravelmente dentro do previsto e sem qualquer tipo de complicação", escreve o F.C. Porto, no boletim clínico, divulgado após o treino desta manhã no Olival, em Gaia, na primeira sessão de preparação depois do sucedido com Casillas.

No boletim clínico portista continua a figurar Fabiano, que cumpriu treino condicionado e ginásio. Já Loum realizou tratamento a uma contusão na perna direita.

O F. C. Porto prepara a receção do próximo sábado (20.30 horas), ao Desportivo das Aves, em jogo da 32.ª jornada da Liga de futebol.

Mouhamed Mbaye, guarda-redes do F. C. Porto B, juntou-se aos trabalhos da equipa principal. Os dragões voltam a treinar esta sexta-feira, às 10h00, no Olival, à porta fechada. A partir das 12 horas, em conferência de imprensa, o técnico Sérgio Conceição faz a antevisão do jogo com os avenses.