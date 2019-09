Casillas explica por que razão não fala português

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 13:24 Facebook

Iker Casillas fez uma sessão de perguntas e respostas com os fãs no Twitter e elegeu o melhor guarda-redes da atualidade.

Há cinco épocas em Portugal - chegou em 2015/16 para assinar pelo F. C. Porto - Iker Casillas não fala português. O espanhol, que respondeu a algumas perguntas dos fãs no Twitter, explicou o motivo.

"Sinceramente, tenho vergonha. Tenho medo de encher o Youtube com vídeos a gozarem-me. Ainda assim, entendo que devo soltar-me e respeitar onde estou. Tentarei falar mais! E melhor, claro!", escreveu.

Casillas deixou ainda elogios a João Félix, considerando que o jogador português tem um grande futuro pela frente, e quando desafiado a escolher o melhor guarda-redes da atualidade, não teve dúvidas: Oblak, do Atlético de Madrid.

"Essa é a pergunta de um milhão de euros. Se tivesse que escolher apenas um, diria Oblak".

A 1 de maio, o guarda-redes sentiu-se mal durante um treino no Olival, tendo sofrido um enfarte agudo do miocárdio. Iker Casillas, de 38 anos, está no F. C. Porto desde o início de 2015/16, tendo conquistado o campeonato nacional. É campeão do Mundo de seleções em 2010 e da Europa em 2008 e 2012, além de ter inúmeros títulos espanhóis e internacionais, conquistados ao serviço do Real Madrid. Atualmente, o espanhol faz parte do staff diretivo da equipa de futebol enquanto recupera do problema de saúde.