O guarda-redes do F. C. Porto Iker Casillas utilizou as redes sociais para felicitar Pinto da Costa, que esta terça-feira, celebra 37 anos de presidência nos dragões.

"37 anos a comandar o melhor clube de Portugal. Parabéns, presidente", escreveu o internacional espanhol.

Pinto da Costa, que celebra esta terça-feira, 37 anos de presidência nos dragões, conta com 61 títulos a nível nacional e internacional, tendo sido o último a Supertaça, que foi conquistada em agosto.