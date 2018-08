Casillas fica mais um ano no Dragão e reduz salário

NUNO A. AMARAL 17 Maio 2018 às 02:30 Facebook

O guarda-redes do F. C. Porto, Iker Casillas, vai continuar mais uma época. O acordo pretendido por Pinto da Costa e Sérgio Conceição será fechado esta quinta-feira.

O F. C. Porto terá Casillas no plantel para a próxima temporada. Ao que o JN apurou junto de fonte próxima do jogador, a conjugação da vontade que este expressou de continuar no Dragão com o desejo de Pinto da Costa e Sérgio Conceição de manter o guarda-redes no clube azul e branco levaram a que o acordo esteja conseguido e seja fechado hoje. O internacional espanhol vai assinar por mais uma época, avançando assim para o quarto ano ao serviço do F. C. Porto.

