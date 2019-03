Casillas: "Herrera diz que é parecido com Riquelme e é verdade"

JN Hoje às 22:23 Facebook

Iker Casillas deu uma entrevista à "ESPN", do México, na qual fala sobre os companheiros mexicanos com que partilha diariamente o balneário do F. C. Porto.

No caso de Herrera, capitão dos dragões que está em final de contrato, o guarda-redes espanhol tece elogios ao médio, nomeadamente na importância que tem no esquema que os campeões nacionais utilizam.

"Entendo que cada jogador tenha que estudar o seu futuro e falo do Héctor Herrera de agora, que nos dá muito no esquema de jogo. Ajuda tanto o Óliver como o Danilo, assim como o Danilo e o Óliver ajudam muito o Herrera. Temos três jogadores muito importantes e cada um tem a sua maneira de jogar", afirmou Iker Casillas.

"É o jogador há mais tempo no plantel e consolidou o posto como capitão. Como pessoa é um rapaz fantástico. É um jogador muito completo, joga bem com ambas as pernas, tem boa visão de jogo, é forte, é contundente na hora de defender a bola ou recuperá-la. Ele diz sempre que é parecido com o Riquelme, que gostava muito do jogador do Boca Juniors e é verdade, vejo que tem coisas parecidas", elogiou o guardião.

Sobre Jesús Corona, Casillas destaca a evolução do extremo desde que chegou ao F. C. Porto em 2015, proveniente do Twente, da Holanda.

"Os campeonatos são muito diferentes, mas respondeu bastante bem e a cada ano tem-se consolidado um pouco mais. Esta época temos visto um Corona muito mais desafiador na hora de jogar, driblar, procurar o um contra um. Creio que no plantel é um jogador diferente dos restantes".

O guarda-redes, que recentemente renovou contrato com o F. C. Porto, falou também sobre o futuro, realçando a ideia de que pensar terminar a carreira no Dragão.