Casillas já teve alta: "O mais importante é estar aqui"

Iker Casillas, guarda-redes do F. C. Porto, teve alta hospitalar, nesta segunda-feira, cinco dias depois de ter sofrido um enfarte agudo do miocárdio, durante o treino.

O guardião do F. C Porto recebeu alta e apresentou-se emocionado nas declarações após a saída do hospital.

"Passaram uns dias, isto pode acontecer a qualquer pessoa, calhou-me a mim. Cá estamos. É difícil falar, mas tenho de estar agradecido, tive muita sorte. Tenho de agradecer a toda a gente que me apoiou, senti-me querido por todos", começou por dizer.

O espanhol, de 37 anos, saiu do Hospital da CUF, no Porto, acompanhado pela companheira, Sara Carbonero, e não adiantou pormenores quanto ao tempo de recuperação.

" Já estou muito melhor, vou estar em repouso um par e semanas, ou um par de meses, ainda não sei. Quero também agradecer aos que estiveram aqui. Tivemos de esperar, estou um pouco emocionado, mas estou bem. Não sei como vai ser o meu futuro, mas o mais importante é estar aqui e poder estar a dizer como me sinto", afirmou.