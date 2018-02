Casillas na baliza do F. C. Porto frente ao Rio Ave

Hoje às 17:12 Facebook

O guarda-redes espanhol volta a ser titular num jogo do campeonato. Corona e Felipe também regressam ao onze.

A titularidade de Iker Casillas é a principal novidade no onze do F. C. Porto que vai defrontar o Rio Ave, este domingo, no Estádio do Dragão.

O guarda-redes espanhol rende José Sá, que não teve um dia feliz no duelo com o Liverpool, dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Felipe e Corona também estão no onze.

F. C. Porto: Iker Casillas; Maxi Pereira, Felipe, Marcano e Alex Telles; Herrera, Sérgio Oliveira, Corona e Brahimi; Marega e Soares.

Rio Ave: Cássio; Lionn, Marcelo, Nélson Monte e Yuri Ribeiro; Pelé e Tarantini; João Novais, Geraldes e Barreto; Guedes.

O duelo, no Estádio do Dragão, tem início marcado para as 18 horas e será arbitrado por Carlos Xistra.