Casillas: "No norte de Portugal é Porto, Porto e Porto desde tenra idade"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 21:54 Facebook

Twitter

Partilhar

O guarda-redes Iker Casillas, que já vai na quarta época a vestir azul-e-branco, garantiu este sábado que se sente em casa no Dragão e abordou a marca histórica na Liga dos Campeões.

"O Dragão faz parte deste clube histórico, que ganhou dois títulos da Liga dos Campeões, no antigo e no novo formato. É a minha casa atualmente e sinto-me muito bem aqui. Só tenho de dizer bem do F. C. Porto desde que cheguei aqui. [A liga portuguesa] É uma Liga diferente, mas fui muito bem tratado desde que cheguei e estou muito feliz por já ter vivido grandes momentos neste clube. No norte de Portugal é Porto, Porto e Porto desde tenra idade. Parece que é algo incutido nos jovens", disse Iker Casillas em declarações ao site da UEFA.

O guarda-redes do F. C. Porto abordou ainda a marca de jogos disputados na Liga dos Campeões. O espanhol, de 37 anos, soma 100 jogos na Liga milionária.

"Nunca imaginei que disputaria 100 jogos na Liga dos Campeões. Olhando para trás, com esta nova perspetiva, fico um pouco assustado, pois são muitos jogos, muitos momentos. É um registo difícil de alcançar mas, acima de tudo, sinto-me extremamente orgulhoso por ter vencido esta competição por três vezes e por ter jogado durante tanto tempo na Champions", afirmou.