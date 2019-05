Casillas passou para os cuidados intermédios

Hoje às 16:22 Facebook

Iker Casillas passou a ser seguido nos cuidados intermédios do Hospital CUF Porto, confirmou oficialmente, esta sexta-feira, o F. C. Porto, em nova atualização do estado clínico do guarda-redes espanhol, que na quarta-feira sofreu um enfarte do miocárdio.

De acordo com o boletim clínico divulgado pelo clube portista, Casillas "continua a evoluir favoravelmente, sem qualquer tipo de complicação, denotando boa disposição e o sentido de humor habitual".

O guarda-redes, realçam os dragões, "passou para os cuidados intermédios e tem todos os parâmetros a evoluir no sentido da normalidade".

Entretanto, Sérgio Conceição continuou na manhã desta sexta-feira a preparar a receção de sábado (20.30 horas) ao Desportivo das Aves, sem os jogadores Fabiano e Loum. O guarda-redes cumpre o regime de treino condicionado e trabalho de ginásio, enquanto o médio evoluiu para treino integrado condicionado. O guarda-redes da equipa B Mouhamed Mbaye voltou a trabalhar com o plantel principal.