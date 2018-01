Casillas regressa ao onze do F. C. Porto

Ontem às 20:10 Facebook

O regresso de Iker Casillas constitui uma das sete alterações ao onze do F.C. Porto que enfenta o Moreirense, na noite desta quinta-feira, embate inserido na discussão dos quartos de final da Taça de Portugal.

Maxi, Felipe, Layún, Herrera, Hernâni e Soares acompanham o espanhol no principal desenho portista. Já José Sá, Ricardo, Reyes, Óliver, Corona, Marega e Aboubakar foram preteridos. Marcano, Alex Telles, Danilo e Brahimi mantêm o estatuto do embate com o V. Guimarães.

Sérgio Vieira, técnico do Moreirense, por sua vez, escolheu o seguinte onze: Jhonatan, Koffi, André Micael, Iago e Rúben Lima; Boubacar, Rafael Costa, Neto e Zizo; Tozé e Peña.