Casillas renova contrato com F. C. Porto

É oficial! Iker Casillas vai continuar a defender a baliza do F. C. Porto para lá desta temporada, tendo renovado contrato com os campeões nacionais, com um ano, mas um de opção.

O guarda-redes espanhol sente-se bem no clube e na cidade que o acolheram em 2015, na primeira e única experiência fora do Real Madrid, clube onde tinha feito toda a carreira até chegar ao F. C. Porto pela mão de Julen Lopetegui.

Aos 37 anos, Casillas queria seguir a carreira no F. C. Porto e o clube também pretendia continuar a contar com a qualidade do espanhol, pelo que, perante o encontro de vontades, não foi difícil chegar a acordo para a renovação do vínculo.

Casillas está a apenas uma partida de chegar aos 150 jogos oficiais de dragão ao peito, tendo até ao momento conquistado um campeonato e uma Supertaça Cândido de Oliveira.