Casillas responde a jornalista espanhol: "Não sejas tão pateta"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 16:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Ramón Calderón elogiou, esta terça-feira, Iker Casillas. Mas o jornalista espanhol Federico Rodríguez não concordou com o ex-presidente do Real Madrid e não ficou sem resposta do guarda-redes dos dragões.

Ramón Calderón, ex-presidente do Real Madrid, recorreu ao Twitter para deixar elogios a Iker Casillas, afirmando que o espanhol "seria ainda hoje o titular na baliza dos merengues". "O Real Madrid gastou 63 milhões de euros em cinco guarda-redes para o tentar substituir", escreveu Ramón Calderón, levando a uma reação de Federico Rodríguez, jornalista da Fuengirola Televisión y Radio, que não concordou com o elogio.

"Mas que cinco guarda-redes foram contratados, se o substituto de Iker Casillas tem sido Keylor Navas? Com ele, o Real Madrid conquistou três Ligas dos Campeões consecutivas. Tenho de te recordar quem fez borrada no golo que quase nos custou a Décima? Menos mal que Ramos emendou a tempo", disse o jornalista.

Atento, Casillas não deixou Federico Rodríguez sem resposta.

"Não sejas tão pateta, Fede, que até és bom jornalista...", respondeu o guarda-redes no Twitter.