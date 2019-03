JN Hoje às 15:19 Facebook

Iker Casillas revelou nas redes sociais quais os seus dez clubes prediletos. A lista contém nomes como F. C. Porto, Real Madrid e Nápoles.

O guarda-redes do F. C. Porto aceitou o desafio que tem feito furor no Twitter e lançou-o aos colegas de profissão Miguel Layún, António Adan e a Sergio Busquets.