Sofia Esteves Teixeira 06 Maio 2018 às 22:55 Facebook

Twitter

Em declarações à Antena 1, o guarda-redes do F. C. Porto disse "esperar continuar" no plantel azul e branco.

Casillas não escondeu a felicidade pela conquista do campeonato nacional pelos dragões, salientando que "foi uma alegria", já que "não tinha qualquer título em Portugal".

Quanto à continuidade no plantel dos azuis e brancos, o guarda-redes espanhol fechou-se em copas: "Não sei. Ainda não sei. Espero que sim. A minha vontade é continuar", vincou.