O guarda-redes do F.C. Porto aproveitou o Twitter para entrar na polémica do golo tardio do Sporting, que deu a vitória ao clube de Alvalade sobre o Tondela.

"90' + 4' (4' x 2') + 1 hora + 1 dia + 1 semana + 1 mês + 1 ano + 1 década + 1 século... E se isto não for suficiente: o trunfo "infinito'", escreveu o guarda-redes espanhol.