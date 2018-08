Casillas traça objetivos para o F. C. Porto em conversa com fãs no Twitter

Sofia Esteves Teixeira 23 Maio 2018 às 17:11 Facebook

A cumprir a quarta temporada com a camisola dos dragões, Iker Casilllas respondeu a várias perguntas dos fãs no Twitter e traçou os objetivos para o F. C. Porto na próxima temporada.

"Temos a Supertaça para disputar no início de agosto. Já disse que o F. C. Porto tem que ganhar o bicampeonato no ano que vem. Nas duas taças, caímos nas meias-finais, nos penáltis. Também são um objetivo! E temos que melhorar na Europa!", começou por dizer o guarda-redes espanhol.

Iker Casillas, que já leva uma longa carreira, referiu ainda os troféus que gostaria de conquistar para aumentar o palmarés.

"Peço sempre para ganhar tudo, mas isso é sempre difícil. Com uma Taça das Confederações e uma Liga Europa ficaria com o álbum completo".

A semana passada ficou marcada por vários adeus aos relvados: Iniesta (Barcelona), Buffon (Juventus) e Torres (Atlético de Madrid) despediram-se aos clubes que representaram durante anos e mereceram grandes homenagens. Quando questionado se ficou com inveja, Casillas foi categórico:

"Bem, eu tive uma despedida no meu clube anterior. A vida levou-me a jogar em outra equipa e não sei se [o adeus] será igual ao que tive em Madrid ou se será diferente. Fico muito contente por Iniesta, Buffon e Torres. Eles mereciam", afirmou.