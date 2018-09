Castillo é oficial e já foi apresentado no Benfica

Sofia Esteves Teixeira 04 Junho 2018 às 17:09 Facebook

O Benfica apresentou, esta segunda-feira, mais um reforço. O avançado chileno Nicolás Castillo, de 25 anos, assinou por cinco épocas.

"É muito bonito. Já me disseram que os adeptos são muito fiéis e isso é sempre bom para nós, jogadores. Esperamos responder no relvado. O estádio é bonito e espero cá jogar o mais rápido possível", afirmou Castillo, em declarações à BTV.

Sobre a chegada ao Benfica, o reforço, que vem do Pumas, garantiu que a escolha de assinar pelo clube encarnado não foi difícil: "Mal soube do interesse do Benfica, o que queria era vir. É um clube grande, conhecido mundialmente, com muitos adeptos e muito falado, e nem demorei um minuto a decidir vir para cá. Venho para ajudar o clube, para que continue a ser o mais importante de Portugal. Não vejo a hora de jogar perante os adeptos", disse o chileno.