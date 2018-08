Castillo titular no Benfica frente ao Fenerbahçe

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:50 Facebook

O Benfica defronta, esta terça-feira, o Fenerbahçe, na Turquia, em jogo a contar para a segunda mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Castillo é a grande novidade no onze de Rui Vitória. Ferreyra ficou de fora do onze.

Para o encontro desta terça-feira, Rui Vitória não poderá contar com os lesionados Ebuehi, Krovinovic e Jonas. Do lado da equipa turca, Phillip Cocu pode contar com a equipa na máxima força.

O vencedor desta eliminatória disputará o play-off de acesso à fase de grupos com o vencedor do Spartak de Moscovo-PAOK. Na primeira mão, os encarnados venceram por 1-0 com um golo de Cervi.

Onze do Fenerbahçe: Volkan Demirel, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Elmas, Mehmet Topal, Valbuena, Alper Potuk, Giuliano e André Ayew.

Onze do Benfica: Vlachodimos, André Almeida, Rúben Dias, Jardel, Grimaldo, Fejsa, Gedson, Pizzi, Salvio, Castillo e Cervi.

O pontapé de saída está marcado para as 19 horas. A arbitragem estará a cargo do esloveno Slavko Vincic.