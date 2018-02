Catarina Costa conquista bronze no European Open de Odivelas

Ontem às 17:51 Facebook

A portuguesa Catarina Costa conquistou, este sábado, a medalha de bronze no European Open Judo de Odivelas, ao vencer no combate de consolação a espanhola Celia Hidalgo, por ippon.

Catarina Costa, a competir nos -48 kg, realizou no Pavilhão Multiusos de Odivelas cinco combates, com triunfos em quatro duelos e apenas uma derrota, na meia-final, com a japonesa Mai Umekita, que a relegou para o combate pelo bronze.

Na mesma categoria, Portugal conseguiu ainda um lugar de honra, com o sétimo lugar de Joana Diogo.

No primeiro dia de competição no European Open de Odivelas, já um clássico no circuito europeu de judo, Portugal teve atletas em competição nas categorias de -48 kg, -52 kg, -57 kg e -63 kg, com as grandes ausentes a serem Telma Monteiro e Joana Ramos.

Telma Monteiro, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos do Rio2016, prepara a entrada no Grand Slam de Paris, enquanto Joana Ramos recupera de uma pneumonia e só deverá regressar aos tatamis em Ekaterimburgo, em março.

No domingo, disputam-se as categorias mais pesadas, -70 kg, - 78 kg e +78 kg, com a entrada em competição de Patrícia Sampaio e Yahima Ramirez, numa organização que levou a Odivelas durante o fim de semana 141 judocas, de 19 países.