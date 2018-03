Catarina Costa conquista prata no GP de Agadir em judo

Hoje às 17:40 Facebook

A portuguesa Catarina Costa conquistou a medalha de prata em -48 kg do Grande Prémio de Agadir de judo, esta sexta-feira, ao perder na final com a russa Irina Dolgova, enquanto Gonçalo Mansinho arrecadou o bronze em -66 kg.

Catarina Costa, de 21 anos, foi derrotada por waza-ari, numa final totalmente controlada pela vice-campeã europeia, quinta do 'ranking' mundial e mais cotada judoca da categoria no torneio marroquino. Nas meias-finais, a portuguesa tinha batido a alemã Katharina Menz também por waza-ari.

A judoca lusa, 102.ª do 'ranking' mundial, começou por bater Aziza Nazarova do Turquemenistão, e a belga Anne Sophie Jura, ambas por ippon, antes de se impor nos quartos de final à israelita Shira Rishony, desqualificada por acumulação de penalizações.

No mesma categoria, Lorrayna Costa foi eliminada no seu primeiro combate, ao perder por waza-ari no 'ponto de ouro' com a israelita Noa Minsker.

Em -60 kg, Gonçalo Mansinho ganhou a medalha de bronze, depois de vencer por ippon o alemão Moritz Plafky, um dos derrotados nas meias-finais.

Na sua caminhada, Mansinho, 62.º da classificação mundial bateu o canadiano Alexandre Dibartolo, por ippon, e o australiano Joshua Katz, port waza-ari, no 'ponto de ouro', antes de ser derrotado pela mesma margem, nos quartos de final, pelo marroquino Yassine Moudatir.

Na repescagem venceu outro judoca da casa, Mohamed Jafy, que foi desqualificado por penalizações e acedeu assim ao combate pela medalha de bronze.

Sergiu Oleinic, o último português hoje em ação, terminou em quinto na categoria de -66 kg, após perder o combate pela medalha de bronze com o francês Jean Daniel, por waza-ari.

No seu percurso, Oleinic, 17.º do ranking, ficou isento da ronda inicial e venceu no seu primeiro combate o alemão Manuel Scheibel, por 'waza-ari', impondo-se nos quartos de final ao belga Kenneth van Gansbeke, por ippon.

Nas meias-finais, o judoca olímpico português, de 32 anos, foi batido pelo cazaque Yerlan Serikzhanov, por ippon, e dessa forma relegado para o combate pelo bronze.