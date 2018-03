Hoje às 14:13 Facebook

A atleta do Sporting Catarina Ribeiro sagrou-se campeã nacional de corta-mato longo, em femininos, este domingo, em Monforte, distrito de Portalegre.

Coletivamente, o Sporting acabou por conquistar o título feminino, apesar da desistência de Jéssica Augusto.

Em declarações à agência Lusa, Catarina Ribeiro mostrou-se "satisfeita" e "muito feliz" com a conquista do título, sublinhando que alcançou um resultado ao nível do que tem "trabalhado" nos últimos tempos.

A atleta acrescentou ainda que a prova de Monforte foi "dura", com um percurso "muito técnico" e com "muita lama".

"Foi bastante duro, mas estou muito satisfeita", acrescentou.

As atletas do Sporting mantiveram a liderança da prova desde o seu início, imprimindo um ritmo forte ao longo da corrida.

No campeonato nacional de juniores femininos, sagrou-se campeã a atleta do Sporting de Braga Mariana Machado e, por equipas, o título foi entregue ao Sporting.

Nos juniores masculinos, Ruben Sousa, do Sporting, conquistou o título de campeão nacional e o Benfica arrecadou o título por equipas.

Classificação da prova de seniores femininos

1. Catarina Ribeiro (Sporting), 29.46 minutos.

2. Sara Moreira (Sporting), 29.52.

3. Inês Monteiro (Sporting), 30.41.

4. Susana Cunha (Linda-a-Pastora), 31.15.

5. Carla Martinho (RD Águeda), 31.29.

6. Emília Pisoeiro (RD Águeda), 31.37.

7. Cristina Valente (RD Águeda), 31.59.

8. Sara Carvalho (ACR Srª. Desterro), 32.27.

9. Marta Martins (Sporting de Braga), 32.47

10. Manuela Martins (Maratona CP), 33.00.