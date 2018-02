Catió Baldé sobre Rúben Semedo: "O meu menino não merecia esta crueldade"

JN Hoje às 18:08 Facebook

Numa carta aberta publicada no blogue "Ditadura de Consenso", o empresário de Rúben Semedo deixou um testemunho emocionado sobre Rúben Semedo, afirmando que o jogador "caiu numa armadilha".

Catió Baldé, empresário de Rúben Semedo, deixou esta sexta-feira um testemunho emocionado acerca do central do Villarreal, que conheceu na Academia de Alcochete e que está em prisão preventiva desde quinta-feira por suspeita de agressões, roubo, sequestro e posse de arma proibida.

Numa carta publicada no blogue "Ditadura de Consenso", o empresário refere-se ao jogado português como um "filho" e traça todo o percurso do jogador, desde as origens até à transferência para o Villarreal esta época.

"Aquando da chegada do Rúben Semedo ao Sporting (fruto da prospeção do clube de Alvalade), vindo do "Fófó" (Futebol Benfica) e do Benfica, eu estava já a colaborar com o Sporting. Assisti e acompanhei de perto os primeiros passos do Rúben Semedo como jogador do Sporting, porque estava inserido no grupo de 1994 - considerado o melhor escalão", começou por escrever o empresário.

Catió Baldé considerou, ainda, que Rúben Semedo foi vítima "de uma armadilha"

O Rúben Semedo, como muitos jovens jogadores, estão expostos aos novos abutres que proliferam à volta deles. São assediados de todas as formas, por mulheres, frequentam discotecas e possuem carros luxuosos e potentes. Vestem as melhores marcas, vivem em sumptuosas vivendas e muito mais. Infelizmente, caiu numa dessas armadilhas, burlado por especialistas e experts na matéria. O meu menino e jogador não merecia esta crueldade de estar a contas com a justiça, privando-o de fazer o que mais gosta que é jogar à bola", concluiu.