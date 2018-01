Cavani é agora o melhor marcador da história do Paris Saint-Germain

Hoje às 17:12 Facebook

Twitter

O uruguaio Edinson Cavani tornou-se, este sábado, o melhor marcador da história do Paris Saint-Germain, à frente do sueco Zlatan Ibrahimovic, ao marcar o 157.º golo em todas as competições.

Em jogo da liga francesa, o avançado do PSG inaugurou o marcador aos 11 minutos, e foi festejar o golo junto do público, atirando a camisola para as bancadas do Parque dos Príncipes, em Paris, o que lhe valeu um cartão amarelo.

Este recorde esteve na origem de uma polémica na semana passada, já que Cavani poderia ter atingido esta marca a 17 de janeiro, não fosse o brasileiro Neymar ter insistido em marcar um penálti que lhe daria o quarto golo na vitória por 8-0 sobre o Dijon.

Com o golo deste sábado, Cavani, de 30 anos, ultrapassa os 156 marcados por Zlatan Ibrahimovic entre 2012 e 2016, enquanto o português Pauleta completa o pódio, com 109 tentos apontados entre 2003 e 2008.