Celta de Vigo perde com Valência na quarta derrota seguida de Miguel Cardoso

O Celta Vigo, comandado pelo português Miguel Cardoso, continua a mostrar-se incapaz de inverter a crise na Liga espanhola de futebol, e sofreu, este sábado, quarta derrota consecutiva, ao perder com o Valência por 2-1.

Os galegos ainda lideraram após golo de Nestor Araújo (40), com desvio de cabeça, contudo os valencianos deram a volta ao marcador com tentos de Ferran Torres (71), após mau alívio adversário, e Rodrigo Moreno (84), com um desvio fácil.

Com este resultado, Miguel Cardoso, que não vence no campeonato há cinco desafios, pode ver a sua equipa cair para a zona de despromoção, desde que o Rayo Vallecano ganhe domingo em casa à Real Sociedad.

O Valência não contou com o lesionado Gonçalo Guedes nem com Rúben Vezo, surgindo provisoriamente em sétimo com 26 pontos.

O Atlético de Madrid colocou-se, à condição, a dois pontos do líder FC Barcelona, que domingo recebe o Leganés, após triunfo por 3-0 na visita ao Huesca, último classificado.

O lateral-esquerdo francês Lucas Hernández, aos 31 minutos, o lateral direito colombiano Santiago Arias, aos 52, e Koke, aos 71, fizeram os golos 'colchoneros', que agora somam 41 pontos e estão a dois dos catalães, que no domingo recebem o Leganés.

Um remate de Casemiro de longa distância desbloqueou um difícil, mas justo triunfo do Real Madrid por 2-0 sobre o Sevilha, que permitiu aos 'merengues' desenvencilharem-se do rival e isolarem-se no terceiro lugar.