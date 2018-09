Centenas de adeptos pedem demissão de Bruno de Carvalho em Alvalade

JN 04 Junho 2018 às 20:44 Facebook

Centenas de adeptos pedem a demissão de Bruno de Carvalho, esta segunda-feira ao final da tarde, em Alvalade.

Com tarjas como "Basta" ou "Eleições já!", cerca de 400 adeptos do Sporting juntaram-se para a manifestação contra Bruno de Carvalho, junto ao estádio de Alvalade. Madeira Rodrigues, candidato derrotado nas últimas eleições dos leões, e Carlos Severino estão presentes no protesto.

Em declarações ao JN, Bernardo Froes, um dos representantes do movimento "Eleições no Sporting já", afirmou que a manifestação serve para exigir que "os órgãos sociais se demitam".

"Queríamos dar voz a estes sócios, que estão desagradados com este momento do Sporting. Queremos pedir eleições imediatas e a demissão dos órgãos sociais do Sporting. Sentimos que havia muita gente que se queria manifestar e queríamos uma concentração pacífica, apenas para demonstrar o nosso desagrado. Não sei se Bruno de Carvalho está a ouvir ou não, mas isto não é uma manifestação contra ninguém. Estamos aqui para exigir que os órgãos sociais se demitam todos, mas de forma pacífica e positiva, dando voz a todos. Não é o presidente, é toda a gente. Temos de começar do zero".

Pela mesma hora estaria também prevista uma outra manifestação de apoio a Bruno de Carvalho, no mesmo local, mas poucos compareceram e quase não se fizeram ouvir.