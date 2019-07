Centenas de pessoas receberam os campeões do Mundo

Hoje às 19:57 Facebook

A seleção portuguesa de hóquei em patins foi recebida em euforia no aeroporto de Lisboa, um dia depois de ganhar o Mundial.

Era esperado e confirmou-se. Centenas de pessoas fizeram questão de irem esta segunda-feira ao aeroporto de Lisboa só para receber, em festa, a seleção portuguesa de hóquei em patins, ontem coroada campeã do Mundo, graças a um triunfo sobre a Argentina no desempate por grandes penalidades.

Os campeões saíram pela porta principal e logo foram engolidos por cânticos e gritos de incentivo. O guarda-redes Ângelo Girão, talvez o principal herói do feito, foi o jogador mais em foco: "São Girão", como lhe chamaram, que até tinha uma bandeira personalizada só para ele.

Mulheres, homens, crianças, todos vestidos a rigor ou com algum adereço que os identificasse com Portugal e a conquista em Barcelona, aguentaram uma espera de muito tempo antes do momento apoteótico. Gritaram por "Portugal" e afinaram a voz para cantar o hino nacional, em uníssono com os hoquistas.

Depois, a seleção seguiu viagem pelas ruas de Lisboa num autocarro panorâmico.

Recorde-se que toda a comitiva será recebida pelo presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.