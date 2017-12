Centenas prestaram última homenagem a Edu Ferreira

JN Hoje às 13:57, atualizado às 15:04 Facebook

Centenas de pessoas prestaram, esta quarta-feira, uma última homenagem a Eduardo Ferreira (Edu), jogador do Boavista que faleceu vítima de um cancro.

Pedro Proença, presidente da Liga, Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato dos Jogadores, o plantel principal, a equipa técnica e os planteis de formação do clube axadrezado estiveram presentes e fizeram questão de prestar uma última homenagem a Edu Ferreira, de 20 anos, na Igreja de Aldoar, onde se realizaram as cerimónias fúnebres.

João Loureiro, presidente do Boavista, salientou o momento difícil e agradeceu todo o apoio que tem sido prestado.

"É um momento duro. Gostava de agradecer todas as manifestações de carinho e de solidariedade que muitas entidades, personalidades e pessoas anónimas manifestaram ao Edu e ao Boavista. Ele era um rapaz bom e tenho a certeza absoluta que onde estiver está contente pela manifestação de solidariedade que sentiu. É mais uma estrela que está no céu, estamos contigo Edu", afirmou emocionado.

Atendendo ao último pedido de Eduardo Ferreira, o cortejo fúnebre passou pelo Estádio do Bessa, onde familiares e amigos prestaram homenagem no mural do jogador erguido junto à Pantera, antes de se encaminhar para o cemitério de Paranhos.

Eduardo Ferreira, de 20 anos, que fez a formação no Boavista e foi promovido ao escalão principal, faleceu a 24 de dezembro, vítima de um cancro na perna.