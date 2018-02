Central brasileiro Rafael Donato suspenso pelo União da Madeira

Ontem às 22:54 Facebook

O defesa central brasileiro Rafael Donato encontra-se suspenso de toda a atividade desportiva, anunciou este sábado o União da Madeira, equipa da II Liga.

Em comunicado, o clube madeirense informou que "Rafael Donato está sob alçada disciplinar, tendo sido determinada a sua suspensão de toda a atividade desportiva e a proibição de frequentar as instalações do Clube e SAD até conclusão do respetivo processo disciplinar".

Na mesma missiva, o União da Madeira refere que "na base desta tomada de decisão está o facto de o jogador ter faltado a dois treinos e à convocatória para o jogo de amanhã (domingo) contra o Leixões".

O clube insular informou ainda que "em virtude do grave comportamento do jogador, que põe em causa a verdade desportiva, foi determinado apresentar nas instâncias judiciais uma queixa-crime contra o mesmo", ressalvando que "em momento algum vai pactuar com comportamentos que possam alegadamente levantar suspeitas sobre as respetivas condutas dos seus profissionais".

Recorde-se que Rafael Donato, de 28 anos, foi um dos reforços no mercado de inverno, assinando um contrato até ao final da temporada, tendo participando apenas em duas partidas para o campeonato.