Central Lucas renova com o Braga até 2022/23

"Penso que esta renovação é a prova de que o clube aposta em mim. Mesmo com a lesão que tive continuaram a acreditar em mim e isso é um motivo de orgulho", afirmou Lucas, esta sexta-feira, depois de ter prolongado a ligação aos guerreiros do Minho, até 2022/23

Um dia depois da vitória sobre o Spartak Moscovo, no jogo da 1.ª mão do play-off de acesso à Liga Europa, o Braga anunciou a renovação do contrato do defesa-central Lucas, de 22 anos. Em declarações ao site do clube, o internacional sub-20 brasileiro falou ainda um pouco sobre o ambiente que reina no balneários dos minhotos, liderado por Ricardo Sá Pinto.

"Temos um grupo e uma estrutura fantástica. Somos todos amigos, temos as nossas brincadeiras e a nossa hora de trabalhar duro. Há uma forte amizade entre todos", afirmou Lucas.

Refira-se que o jogador já está em Braga desde 2014, mas ainda procura a estreia na equipa principal. Até agora só jogou pela equipa B, onde soma 64 jogos e um golo.