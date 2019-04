Hoje às 18:07 Facebook

Avançado marcou dois dos golos da vitória do Rio Ave (3-1) sobre o Belenenses, no Estádio Nacional, em Oeiras, cujas bancadas apresentaram-se despidas de espetadores

O Rio Ave venceu hoje por 3-1 na visita ao Belenenses, em jogo da 30.ª jornada do campeonato, subindo ao oitavo lugar provisório, imediatamente atrás da equipa lisboeta.

Os golos do avançado Bruno Moreira, aos 20 e 35 minutos, e do defesa croata Borevkovic, aos 48, permitiram aos vila-condenses imporem-se no Estádio Nacional, em Oeiras, e conquistarem o segundo triunfo seguido frente a equipas em melhor posição no campeonato, depois de na ronda anterior terem vencido, por 2-1, na receção ao Vitória de Guimarães, sexto classificado.

O Rio Ave ultrapassou no oitavo lugar o Santa Clara, que joga ainda este sábado no estádio do campeão F. C. Porto, passando a totalizar 38 pontos, a dois do Belenenses - sem vencer na Liga há seis jornadas e que hoje marcou o 'golo de honra' pelo defesa francês Sasso, aos 73 minutos - e a sete do Guimarães.

Veja o resumo do jogo:

Confira, agora, a ficha de jogo.

Jogo no Estádio Nacional, em Oeiras.

Belenenses -- Rio Ave, 1-3.

Ao intervalo: 0-2.

Marcadores:

0-1, Bruno Moreira, 20 minutos.

0-2, Bruno Moreira, 35.

0-3, Borevkovic, 48.

1-3, Sasso, 73.

Equipas:

- Belenenses: Muriel, Diogo Viana, Cleylton, Sasso (Luís Silva, 78), Kiki Afonso (Jonatan Lucca, 46), Zacarya, André Santos, Eduardo, Matija (Dálcio Gomes, 56), Keita e Licá.

(Suplentes: Mika, Dálcio Gomes, Luís Silva, Gonçalo Agrelos, João Rodrigues, Diogo Calila e Jonatan Lucca).

Treinador: Silas.

- Rio Ave: Léo Jardim, Júnio Rocha, Rúben Semedo, Borevkovic, Afonso Figueiredo (Matheus Reis, 64), Tarantini, Filipe Augusto, Nuno Santos, Gabrielzinho (Carlos Junior, 78), Bruno Moreira e Gelson Dala (Nikola Jambor, 72).

(Suplentes: Paulo Vítor, Messias, Matheus Reis, Nikola Jambor, Carlos Junior, Ronan David e Galeno).

Treinador: Daniel Ramos.

Árbitro: Nuno Almeida (AF Algarve).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Filipe Augusto (21), Matija (42) e Zacarya (90+3).

Assistência: Cerca de 600 espetadores.