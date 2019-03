Cerveja nas bancadas e as finanças a ganhar

Vasco Samouco Hoje às 14:33 Facebook

Discussão sobre o consumo de álcool nos estádios veio para ficar. O futebol português quer acabar com a proibição, mas o assunto também está a dar que falar em Inglaterra.

Foi no pico do hooliganismo, em nome da segurança que ainda hoje muitos falam para justificar a sobrevivência da medida, que também em Inglaterra se concretizou o plano de tirar o álcool dos estádios. Desde então, nas bancadas, cerveja nem vê-la. E mais ou menos 30 anos depois, hoje também por lá há quem não veja sentido nisto e já se esteja a mexer para voltarem a poder beber sentados nos lugares, tal como acontece em Portugal, onde muitos clubes estão a unir esforços para recuperar a cerveja para a experiência de ver futebol ao vivo.

Não é só por causa dos adeptos, claro. Quem defende o regresso ao antigamente, com F. C. Porto e Sporting na linha da frente, também invoca questões do foro financeiro para pedir a comercialização de algum álcool nos estádios portugueses, já que isso permitiria aos clubes aumentar as receitas em dias de jogos. Depois também há a questão da igualdade com outros espetáculos, onde a cerveja é permitida. E quanto à segurança, até há quem diga que alterar a regulação até ajudaria a diminuir os riscos de problemas. Como os adeptos não teriam que ficar fora dos estádios para matar a sede até bem perto da hora do jogo, evitar-se-iam as filas e permitiria revistas mais eficazes.