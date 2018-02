Cervi decisivo na vitória do Benfica sobre o Portimonense

JN Ontem às 22:28 Facebook

O Benfica venceu, neste sábado, o Portimonense, por 3-1, com Franco Cervi a ser decisivo.

O avançado argentino faturou, pela primeira vez, logo aos seis minutos, aproveitando uma bola que vinha de Rafa, e voltou a marcar já no último quarto de hora (minuto 77), na cobrança de um livre direto.

Pelo meio, o Portimonense obrigou as águias a sofrer e até empatou a partida, por intermédio de Felipe Macedo, que, na sequência de canto, cabeceou certeiro para o fundo da baliza de Bruno Varela.

Já fora de horas, Zivkovic ainda aumentou a vantagem das águias.

Com este triunfo, os encarnados sobem provisoriamente ao primeiro lugar do campeonato, com 53 pontos, mais um que o F. C. Porto, que, no domingo, se desloca ao reduto do Chaves, e mais três que o Sporting, que também neste domingo, recebe o Feirense.

Os portistas têm um outro jogo em atraso, visto que falta jogar a segunda parte do Estoril-F. C. Porto, relativo à 18.ª jornada da Liga.