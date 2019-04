Cervi titular no Benfica frente ao Marítimo

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:04, atualizado às 19:13 Facebook

O Benfica recebe, esta segunda-feira, o Marítimo em jogo a contar para a 30.ª jornada da Liga. Cervi é a novidade no onze dos encarnados.

Para este encontro, Bruno Lage não pode contar com o castigado Rafa e os lesionados Corchia, Ebuehi e Gabriel. Do lado do Marítimo, são quatro as baixas: Zainadine Júnior, Edgar Costa, Joel Tagueu. por castigo, e Leandro Cardoso, lesionado.

Onze do Benfica: Vlachodimos; André Almeida, Rúben Dias, Ferro e Grimaldo; Pizzi, Florentino, Samaris e Cervi; João Félix e Seferovic

Onze do Marítimo: Charles; Nanu, Lucas Áfrico, Grolli e Rúben Ferreira; Correa, Vukovic, René, Pelágio e Barrera; Getterson

O pontapé de saída está marcado para as 20.15 horas. A arbitragem estará a cargo de Luís Godinho (Évora) e Bruno Esteves (Setúbal) será o VAR.