Gabriel titular no Benfica frente ao Zenit

O Benfica defronta, esta quarta-feira, na Rússia, o Zenit na segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Jardel é a grande novidade no onze dos encarnados. Gabriel está de regresso e Raúl de Tomás continua de fora.

Para este encontro, Bruno Lage, que está de regresso ao banco depois de cumprir castigo no jogo com o Leipzig, não pode contar com os lesionados Conti, André Almeida, Florentino e Chiquinho. Do lado da equipa da casa, Malcom, Kokorin e Zhirkov não entram nas contas.

Onze do Zenit: Lunev; Smolnikov, Ivanovic, Rakitsky e Douglas Santos; Driussi, Ozdoev, Barrios e Shatov; Dzyuba e Azmoun.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Tomás Tavares, Rúben Dias, Jardel , Grimaldo; Fejsa, Gabriel, Pizzi, Rafa, Taarabt e Seferovic

O pontapé de saída está marcado para as 20 horas e a arbitragem estará a cargo do espanhol Carlos del Cerro Grande. O VAR será José Maria Sánchez.