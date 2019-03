César Boaventura: "Até hoje, o Benfica pagou-me zero"

JN Hoje às 17:57 Facebook

O empresário desmentiu qualquer relação especial com Luís Filipe Vieira, chamou "lamaçal" ao futebol português e negou as acusações de alegada corrupção de que é alvo.

À margem da segunda sessão de um processo de difamação interposto pelo guarda-redes Cássio, esta segunda-feira, em Esposende, César Boaventura falou aos jornalistas para se defender das acusações de que tem sido alvo.

César Boaventura é acusado de trabalhar a mando do Benfica.

"Não trabalho ao serviço do Benfica. Eu sou benfiquista com muito orgulho e o Benfica até hoje pagou-me zero", referiu, antes de negar um relacionamento especial com o presidente das águias.

"[A relação com Luís Filipe Vieira] é a mesma que tenho com qualquer outro presidente. É uma pessoa corretíssima e só porque houve uma gravação... Eu só tenho que me orgulhar dessa gravação, porque estava a tentar vender um treinador por 10 milhões de euros e o presidente [do Benfica] disse que não. O que é que isso tem de mal? Nada, zero", salientou.

Sobre as acusações de ter tentado comprar jogadores do Rio Ave antes de um jogo com o Benfica, César Boaventura negou e até chamou o F. C. Porto à conversa.

"Se forem analisar a prestação de alguns jogadores nos jogos do Benfica e do F. C. Porto, vocês percebem os que são corrompidos (...). Que venham mais jogadores dizer que os tentei corromper! Só há quatro e são do Rio Ave. Sabem quem são? São os que estão ligados ao processo do Feirense-Rio Ave", disse, ele que mencionou ainda o "lamaçal do futebol português".