César Peixoto ao leme da Académica e Mendy apresentado em Madrid

Depois de ter ajudado o Varzim na luta pela permanência na LigaPro, César Peixoto volta a ação, mas no leme da Académica. Ferland Mendy ​​​​​​, defesa esquerdo francês, foi apresentado como reforço do Real Madrid.

Sporting: Está presa por pequenos detalhes a oficialização de Rosier como reforço dos leões. Segundo o jornal A Bola, o lateral direito, de 22 anos que, ao longo das últimas semanas tem sido apontado ao emblema de Alvalade foi visto, ontem, em Lisboa. O defesa francês deverá custar cerca de cinco milhões de euros aos cofres leoninos, faltando apenas acertar o valor do salário.

Académica: Em nota publicada nas redes sociais, os estudantes anunciaram que chegaram a acordo com o técnico, de 39 anos, e que este será apresentado esta tarde (17:00 horas), no auditório do Estádio Cidade de Coimbra. César Peixoto iniciou o percurso como treinador ao serviço do Varzim, clube que conduziu à permanência na LigaPro, com quatro vitórias e dois empates em nove jogos.

Paços de Ferreira: O JN sabe que os castores estão interessados na contratação de Oleg Reabciuk ao F. C. Porto. Nas últimas duas temporadas, o internacional moldavo, de 21 anos, que atua preferencialmente como defesa esquerdo, mas também pode ocupar posições mais avançadas no terreno, realizou 52 encontros pela equipa B dos dragões.

PSG: O Lens anunciou a contratação de Gaëtan Robail. O avançado, de 25 anos, pertencia ao PSG e, no último ano e meio, esteve cedido ao Valenciennes. Com esta transferência, Robail deixa o PSG em definitivo e regressa ao clube onde foi formado.

Real Madrid: Ferland Mendy foi apresentado, esta quarta-feira, como jogador do Real Madrid. Na cerimónia de apresentação, o defesa esquerdo francês, de 24 anos, que deixou o Lyon rumo à capital espanhola, agradeceu a Florentino Pérez a aposta: "É uma honra estar neste clube, o maior do mundo", afirmou.