Champanhe abolido dos festejos em Wembley

Os festejos no Estádio do Wembley do vencedor da Taça da Inglaterra de futebol vão passar a ser feitos com uma imitação de champanhe, não alcoólico, anunciou hoje a Federação Inglesa (FA).

"É uma forma de garantir o respeito por jogadores e comunidades que estão proibidos de consumir bebidas alcoólicas, bem como jogadores que tenham menos de 18 anos", lê-se num comunicado do organismo.

Habitualmente, após a final da Taça de Inglaterra, eram distribuídas garrafas de champanhe aos jogadores do clube vencedor em pleno relvado.

A mesma medida foi já tomada na Liga inglesa, depois de vários incidentes verificados com a entrega de champanhe a jogadores muçulmanos.