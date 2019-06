Champions de andebol terá pela primeira vez duas equipas portuguesas

Hoje às 12:00 Facebook

Twitter

Partilhar

F. C. Porto e Sporting confirmados pela EHF na fase de grupos da competição

A Federação Europeia de Andebol (EHF) anunciou esta sexta-feira a composição dos grupos para a Liga dos Campeões da próxima época, que, pela primeira vez, contará com a presença de duas equipas portuguesas: F. C. Porto, campeão nacional, e Sporting, vice-campeão.

Os dragões ficarão colocados nos grupos A ou B (oito equipas cada, com os primeiros classificados apurados diretamente para os quartos de final e os segundos a sextos classificados qualificados para os oitavos) enquanto os leões foram incluídos nos grupos C ou D (seis equipas cada, com os dois primeiros classificados a decidirem num play-off o apuramento para os oitavos de final).

Este tem sido um ano histórico para o andebol português, que para além dos notáveis resultados de F. C. Porto e Sporting nas provas europeias de clubes (os dragões chegaram às meias-finais da Taça EHF e os leões tornaram-se a primeira equipa lusa a atingir os oitavos da Liga dos Campeões), viu a seleção nacional apurar-se para o Campeonato da Europa de 2020, depois de 14 anos afastada das fases finais das grandes competições.