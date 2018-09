Chaves bate Boavista

Hoje às 22:26 Facebook

O Chaves venceu o Boavista, por 2-1, no Estádio do Bessa, em jogo disputado nesta noite de sexta-feira.

Na partida de abertura da quinta jornada do campeonato, o Chaves abriu o marcador à passagem do minuto 36, por intermédio de Marcão, na marcação de um penálti indicado pelo VAR e assinalado pelo árbitro João Pinheiro.

Já no segundo tempo (47 m), a equipa transmontana chegou ao 2-0, com um remate de Ghazaryan, à entrada da área. A bola bateu no poste e ressaltou em Helton, guarda-redes do Boavista, antes cruzar a linha da baliza.

O Boavista reduziu para 1-2 com um remate de Rochinha (60 m) e ainda procurou o empate, mas o resultado não sofreu mais nenhuma alteração.

Com este resultado (segunda vitória em cinco jogos), o Chaves subiu provisoriamente ao nono lugar, com seis pontos. O Boavista, 13.º, sofreu a terceira derrota, mantém-se com quatro unidades e corre o risco de acabar a jornada na zona "vermelha" da classificação.