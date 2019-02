Chaves mete a segunda na receção ao Marítimo

Hoje às 17:46 Facebook

Bressan foi decisivo no triunfo flaviense frente aos insulares por 1-0. Equipa de Tiago Fernandes soma três importantes pontos na luta permanência.

Depois de vencer em Portimão, o Chaves voltou a sorrir na receção ao Marítimo (1-0). Num jogo bem disputado, os flavienses responderam à maior posse de bola do Marítimo com as melhores oportunidade de golo. Porém, o nulo só viria a ser desfeito aos 70 minutos.

Numa jogada bem desenhada, Luther Singh trabalhou pelo flanco esquerdo, cruzou para William e este assistiu Bressan, que rematou para golo. Na resposta, os insulares estiveram perto de festejar o empate, mas Paulinho negou o tento a Lucas Áfrico na linha de baliza.

Até ao final, o Chaves segurou a curta mas preciosa vantagem sem grandes dificuldades. Os flavienses sobem, à condição, ao antepenúltimo lugar, com 18 pontos, menos dois do que o Marítimo, que é 13.º classificado.