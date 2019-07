Chaves recorre da inscrição do V. Setúbal e participações ficam suspensas

Hoje às 21:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Flavienses contestaram o processo de inscrição dos sadinos na Liga e o Conselho de Justiça da FPF aceitou o recurso.

Desportivo de Chaves e V. Setúbal têm as respetivas inscrições suspensas, depois de o Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol ter aceite um recurso dos flavienses a contestar os pressupostos financeiros apresentados pelos sadinos e que são indispensáveis para o clube competir na Liga.

Na sequência da contestação do Chaves, a FPF solicitou à Comissão de Auditoria da Liga de Clubes esclarecimentos sobre a situação, com a entidade que tutela o futebol profissional a responder com documentação adicional que mantém a decisão de validar a inscrição do V. Setúbal.

Os documentos serão agora analisados pelo Conselho de Justiça com caráter de urgência. Ao que o JN apurou, tudo será resolvido o mais rápido possível e o caso não atrapalhará o arranque normal dos campeonatos. Haverá decisão antes dos primeiros jogos oficiais da temporada.

Em comunicado, o V. Setúbal manifestou "total tranquilidade e confiança" e acusou o Chaves de "ataque vil" de quem mostrou "incapacidade para alcançarem os seus objetivos dentro de campo".

Recorde-se que o Chaves foi despromovido à LigaPro e pode ser repescado para o campeonato principal se o V. Setúbal for afastado.