Chaves sofre acidente de autocarro após descer de divisão

Os flavienses estão a ter um dia para esquecer. Depois de terem sido despromovidos, com a derrota (5-2) frente ao Tondela, o autocarro que transportava a equipa chocou com um veículo ligeiro no IP3.

Ainda as lágrimas da descida não estavam enxugadas quando a comitiva do Desportivo de Chaves se viu envolvida num acidente, com o autocarro do clube a colidir com um automóvel, à saída do IP3, em Tondela, no sentido de Viseu.

O acidente está a atrasar, e muito, o regresso da equipa a Chaves. A brigada de trânsito encontra-se no local a tomar conta da ocorrência.