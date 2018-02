Chaves soma segundo triunfo consecutivo ao vencer o Estoril

Hoje às 18:20 Facebook

O Desportivo de Chaves somou este domingo o segundo triunfo consecutivo na I Liga, ao vencer em casa o Estoril Praia por 2-0, em encontro da 24.ª jornada da prova.

William, que apontou o seu nono golo no campeonato, aos 17 minutos, e Matheus Pereira, aos 84, antes de sair de ambulância após um choque com Mano, selaram o triunfo dos flavienses, que ainda falharam um penálti, aos 81, por Pedro Tiba.

Com este resultado, o onze de Luís Castro, que só perdeu dois dos últimos 14 jogos, manteve-se isolado no sexto lugar, com 36 pontos, enquanto a formação de Ivo Vieira sofreu o terceiro desaire seguido e manteve-se com 21 pontos, para já no 16.º posto.

Na próxima jornada, o Estoril recebe o Braga e o Chaves joga, fora de casa, frente ao Tondela.