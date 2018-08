Chaves vence Aves com reviravolta

11 Maio 2018 às 22:33 Facebook

O Chaves despediu-se nesta sexta-feira do campeonato de 2017/18 com uma vitória, por 3-2, frente ao Aves, na Vila das Aves. O jogo foi decidido por Matheus Pereira, nos descontos, com um remate vitorioso de pé direito. Para os transmontanos marcaram também Pedro Tiba e William, no Aves os golos foram da autoria de Jorge Fellipe e Baldé.

A partida começou praticamente com o primeiro tento do Aves. Aos cinco minutos, após um livre rasteiro de Arango, Jorge Fellipe empurrou a bola com o pé esquerdo para o fundo da baliza. Pouco depois, aos 21, Pedro Tiba concluiu com êxito a marcação de um penalti. Quase sem tempo para respirar, o Aves voltou a adiantar-se, um minuto depois, através de Baldé que aproveitou um bom passe de Ryan Gauld.

No segundo período, o duelo foi muito equilibrado mas foi o Chaves a conseguir a reviravolta. Na direita, Pedro Tiba fez um excelente cruzamento que William aproveitou para chegar à igualdade. Nos últimos instantes, Matheus Pereira fez o último golo do encontro e ofereceu o triunfo aos flavienses.